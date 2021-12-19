Посольство: Выдача Швейцарией в США гражданина РФ - эпизод "охоты" на россиян

"Вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном "охоты" на российских граждан в третьих странах", - прокомментировал выдачу США гражданина РФ пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов. По его словам, которые приводит ТАСС, российская сторона "глубоко разочарована решением Федерального ведомства юстиции Швейцарии и поспешной организацией выдачи гражданина РФ по запросу США".

Как подчеркнули в дипмиссии, "были проигнорированы нота посольства России, переданная 17 декабря, и обращение защиты россиянина о необходимости приостановки процедуры экстрадиции на время рассмотрения жалобы адвокатов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поданной 16 декабря, в соответствии со ст. 39 Регламента ЕСПЧ". Кроме того, без внимания остались и аргументы стороны защиты о явной политической подоплеке дела.

Напомним, Клюшин является учредителем компании "М13", специализирующейся на информационных технологиях в области медиамониторинга. Его арестовали в Швейцарии 21 марта по запросу США. Американская сторона обвиняет его в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. 18 декабря он был экстрадирован в США.

Как ранее уже обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, швейцарский суд безосновательно отклонил встречный запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче россиянина.