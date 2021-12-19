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19.12.2021 13:23
Рубрика: Власть

Посольство: Выдача Швейцарией в США гражданина РФ - эпизод "охоты" на россиян

Текст: Юрий Когалов
Выдача Швейцарией в США российского предпринимателя Владислава Клюшина является примером организованной Вашингтоном "охоты" на россиян в третьих странах. Такое мнение выразили в посольстве РФ в конфедерации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном "охоты" на российских граждан в третьих странах", - прокомментировал выдачу США гражданина РФ пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов. По его словам, которые приводит ТАСС, российская сторона "глубоко разочарована решением Федерального ведомства юстиции Швейцарии и поспешной организацией выдачи гражданина РФ по запросу США".

Фото: Niklas HALLE'N / AFP
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Как подчеркнули в дипмиссии, "были проигнорированы нота посольства России, переданная 17 декабря, и обращение защиты россиянина о необходимости приостановки процедуры экстрадиции на время рассмотрения жалобы адвокатов в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), поданной 16 декабря, в соответствии со ст. 39 Регламента ЕСПЧ". Кроме того, без внимания остались и аргументы стороны защиты о явной политической подоплеке дела.

Напомним, Клюшин является учредителем компании "М13", специализирующейся на информационных технологиях в области медиамониторинга. Его арестовали в Швейцарии 21 марта по запросу США. Американская сторона обвиняет его в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. 18 декабря он был экстрадирован в США.

Как ранее уже обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, швейцарский суд безосновательно отклонил встречный запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче россиянина.

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