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19.12.2021 10:18
Рубрика: Легковые авто

Сбой в работе систем ГИБДД произошел из-за затопления серверных помещений

Текст: Владимир Баршев
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Устранить сбой в работе информационной системы ГИБДД не удалось. Работы будут продолжаться до сегодняшнего вечера, сообщает пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

Фото: ГИБДД Москвы
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"Специалисты МВД России проводят работу по устранению последствий технического сбоя в работе информационных ресурсов МВД России. Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.

Восстановительные мероприятия продолжаются. Однако на данный момент очевидно, что потребуется больше времени, чем анонсировалось накануне. Это делает невозможным прием граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. Ориентировочное время завершения работ - вечер 19 декабря", - говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди.

МВД России приносит извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.