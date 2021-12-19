Пушков: Переговоры по гарантиям безопасности должны вести только Россия и США

Страны Северной Европы и Балтии требуют место за столом переговоров о гарантиях безопасности только затем, чтобы сорвать их. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Главы министерств обороны этих стран "сходу выступили с заявлением о неприемлемости российских требований, чего и следовало ожидать", написал российский сенатор в своем Telegram-канале. Именно поэтому основные переговоры о гарантиях безопасности должны вестись между Россией и США, как в свое время переговоры о Договоре об РСМД.

"Как показывает история отношений между США и Россией, лишь от них зависит перспектива таких договоренностей, которые укрепят их взаимную безопасность", - заявил Пушков. По его словам, ни от одной страны НАТО, кроме США, не зависят полеты американских стратегических бомбардировшиков у границ России или размещение на Украине ударных ракетных систем США. В случае достижения таких договоренностей с Вашингтоном, соглашение с НАТО не потребуется за его бессмысленностью.

"Другое дело, если США захотят прикрыться мнением своих союзников, чтобы отказаться от серьезных переговоров с Россией. Но это их никуда не продвигает с точки зрения их собственной безопасности", - заключил Пушков.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва предлагает Вашингтону переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе, вовлечение других стран лишит их смысла. "Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии", - пояснил Рябков. Он добавил, что российские власти выражают готовность начать в любой момент переговоры с американскими коллегами по гарантиям безопасности.