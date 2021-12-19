Пожар на "Северной верфи" в Петербурге потушили спустя сутки

Четвертый номер сложности был присвоен пожару на строящемся военном корабле на заводе "Северная верфь" в Петербурге (завод входит в Объединенную строительную корпорацию). Понадобилось более суток, чтобы полностью ликвидировать очаг возгорания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Возгорание началось вечером 17 декабря, и только к 23 часам 18 декабря с огнем удалось справиться окончательно. Загорелся строящийся корвет "Проворный". Как сказано в сообщении, вчера весь день "производилось протушивание отдельных очагов горения и разборка завалов". В тушении пожара было задействовано 168 человек и 42 единицы техники.

Есть данные о троих пострадавших. Двое из них - сотрудники МЧС и госпитализированы с ожогами в Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС РФ.

"Северная верфь", по данным пресс-службы предприятия, продолжает работать в обычном режиме. Причина пожара выясняется. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем причинение крупного ущерба.