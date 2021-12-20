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20.12.2021 14:12
Рубрика: Происшествия

Адвокатура поддержала законопроект о наказании за пытки

Текст: Владислав Куликов
В Федеральной палате адвокатов прокомментировали внесенный в Госдуму законопроект о наказании для должностных лиц за пытки. С инициативой выступили главы комитетов нижней палаты парламента и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Пытки, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания, переходят в разряд тяжких преступлений. Предлагаемые поправки в УК предусматривают за такое преступление до 12 лет лет лишения свободы.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
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"В связи с резонансными событиями совсем недавнего времени именно такое решение вопроса действительно назрело, - сказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Олег Баулин. - В действующем регулировании ответственность за применение пытки с принуждением к даче показаний если и отличается от общих санкций за применение пыток, то незначительно. Примерно аналогично не имела существенных особенностей ответственность должностных лиц за применение пытки, не связанной с понуждением к даче показаний".

По его мнению, это (действующий правила) совершенно неверный подход. "Насилие, пытки, совершаемые должностным лицом должны влечь очевидно более тяжкое наказание, чем те же действия, совершаемые субъектом, не являющимся представителем власти, - говорит он. - Законопроект дисбаланс устраняет".

В свою очередь, член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ Татьяна Проценко напомнила, что в действующей редакции Уголовного кодекса РФ понятие "пытки" предусмотрено в статье 117 "Истязание". "В примечании к данной статье понятие "пытка" определено как причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях. Данная статья не относится к категории должностных преступлений", - поясняет она.

Теперь предлагается внести специальные дополнения в статьи 286 УК "Превышение должностных полномочий" и 302 "Принуждение к даче показаний", усиливающие наказание за пытки, которые совершают должностные лица.

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