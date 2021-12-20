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Рубрика: Власть

Чижов: ЕС может сыграть поддерживающую роль в переговорах России и США

Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Фото: Илья Питалев/РИА Новости Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Евросоюз как невоенная организация может сыграть в переговорах по гарантиям безопасности некую поддерживающую роль. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Фото: Getty Images
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"А вообще говорить надо будет с теми странами - некоторые из них входят в состав ЕС, - от которых в наибольшей степени зависит судьба европейской безопасности", - заявил Чижов в интервью газете "Известия", добавив, что Россия к такому разговору готова.

Дипломат отметил, что западные партнеры, в том числе США, сигнализируют готовность, но сопровождают это разного рода претензиями, обвиняют Россию, что у нее есть "красные линии". При этом сами они занимаются ровно тем же, только их "красные линии" диктуются не реальными интересами безопасности, а переговорными позициями.

Чижов добавил, что российские дипломаты обсуждают и продолжат обсуждать данную тему со своими европейскими коллегами в Брюсселе. С некоторыми членами Евросоюза этот разговор ведется и на высшем уровне.

Постпред предположил, что реакция Европы на инициативу России по гарантиям безопасности будет неоднозначной, так как уровень понимания и готовности учесть озабоченности Москвы разный. Все это говорит о предстоящей непростой работе, заключил дипломат.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва предлагает Вашингтону переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе, вовлечение других стран лишит их смысла. "Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии", - пояснил Рябков. Он добавил, что российские власти выражают готовность начать в любой момент переговоры с американскими коллегами по гарантиям безопасности.

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