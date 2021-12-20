Китайская Nio представила "убийцу" Tesla Model 3: больше и дальнобойнее

Китайская компания Nio представила новую модель - ET5, которая выйдет на рынок во второй половине 2022 года. Она будет продаваться не только на родине, но и в Европе, поэтому над Tesla Model 3 нависла реальная угроза.

Nio ET5 в техническом плане можно назвать двойником флагманской модели ET7. Новинка пока имеет только полноприводную версию с электромоторами на передней и задней осях мощностью 204 и 286 л.с. Суммарная отдача - 490 л.с. и 700 Нм. С таким комплектом фастбек разгоняется до 100 км/ч за 4.3 секунды.

На выбор представлено три батареи различной ёмкости. Младшая версия Standart Range комплектуется аккумулятором 75 кВт∙ч, позволяющим проезжать 550 км (по циклу NEDC). У версии Long Range запас хода составляет 700 км, ёмкость батареи 100 кВт∙ч. В будущем, после 2022 года, у Nio ET5 появится комплектация со 150-виловаттной батареей и пробегом на одной зарядке в районе тысячи километров.

Кроме показателей запаса хода у Nio перед Tesla есть ещё одно важное преимущество: развивающаяся сеть станция экспресс-замены аккумуляторов - никакого ожидания, на весь процесс уходит времени столько же, сколько занимает заправить машину жидким топливом.

Купить машину можно без аккумулятора и брать его в аренду. Цена Nio ET5 без батареи - 40 тысяч, что сопоставимо с начальным прайсом Tesla Model 3, аренда элемента питания на 75 кВт∙ч обойдётся в 154 доллара в месяц, 100-киловаттного - 232 доллара.

У Tesla есть система автономного вождения Full-Self Driving, возможности которой, как оказалось, сильно преувеличены. У Nio ET5 комплекс автопилотирования присутствует, он третьего уровня, что позволяет ехать без рук по некоторым магистралям Европы. Правда, за автопилот придётся платить: он доступен по подписке за 107 долларов в месяц.

Комплектация у новинки богатая, по крайне мере, пока заявлена только та, в которой есть панорамная крыша, мультимедиа с экраном 12.8 дюйма, приборная панель 10.2 дюйма, очки дополненной реальности, заменяющие проекционный дисплей на лобовое стекло.

Цены на авто с аккумулятором: версия Standard Range оценивается в 51 000 долларов за версию Standart Range, 61 тысяча - версия Long Range. Продажи запланированы на сентябрь 2022 года. Кроме Китая и Норвегии - страны, где уже сейчас модели Nio продаются официально, компания планирует выйти на рынки Германии, Швеции, Дании и Нидерландов.

Фото: Пресс-служба Nio.