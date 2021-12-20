Новости

Опубликован русский трейлер фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя" 19:59
Вышел трейлер фильма "Варяг" с Александром Скарсгордом и Бьорк 18:13
Появился новый кадр "Бэтмена" с Женщиной-кошкой 17:39
Видео: сын "Тора" готовится стать заменой "Соколиному глазу" 16:46
Видео: Соседов довел до слез Бузову в прямом эфире 16:05

Появился кадр из "Мира Юрского периода 3" с новым хищником

Новости
    20.12.2021, 19:22
Текст:   Ася Кушнарева

Появился свежий кадр из третьей части "Мира Юрского периода". На снимке, который публикует журнал Empire, герой Криса Прэтта спасается от нового опасного хищника - атроцираптора.

Режиссер Колин Треворроу рассказал некоторые подробности об этом динозавре.

- Тогда как велоцираптор отличается хитростью, атроцирапторы - более жестокие, - объяснил он. - Они просто обрушатся на тебя. Сейчас они почуяли его запах и не собираются останавливаться, пока он не умрет. Они довольно жестокие и довольно злые.

Кроме того, создатель фильма пообещал появление в картине пирорапторов.

Фото: www.kinopoisk.ru
Вышел тизер третьего "Мира Юрского периода"

"Мир Юрского периода: Господство" должен выйти в июне 2022 года и стать заключительным в трилогии (и шестым - во франшизе, берущей начало с "Парка Юрского периода" 1993 года).

Сюжет нового фильма повествует о событиях, происходящих четыре года спустя после предыдущего фильма ("Мир Юрского периода: Павшее королевство").

Новости

Григорий Лепс развелся с женой после двадцати лет брака 15:41
У сериала "Трудные подростки" выйдет новогодний эпизод с Анной Семенович 14:01
"Дюна" стала фильмом года по версии "Кино Mail.ru" 13:45
Вышел трейлер "Первого "Оскара" с Жизневским и Мерзликиным 13:17
⧣ США
Фото: MEGOGO Distribution.
"Операция "Фортуна" выйдет в России на день раньше мировой премьеры 12:01
"Человек-паук" стал лидером кинопроката по России и СНГ в выходные 11:23
28-летнего музыканта Drakeo The Ruler зарезали на рэп-шоу в США 11:22
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Marvel начала разработку нового фильма про Человека-паука 19.12.2021
Вышел трейлер сериала "Миротворец" на русском языке 17.12.2021
Том Холланд и Зендея против постельных сцен в "Человеке-пауке" 17.12.2021
⧣ боевик
Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый тизер финального сезона "Убивая Еву" 18.12.2021
Какие фильмы россияне будут смотреть в новогодние каникулы 18.12.2021
Премьеру фильма Гая Ричи "Операция "Фортуна" перенесли на два месяца 17.12.2021