Появился кадр из "Мира Юрского периода 3" с новым хищником

Появился свежий кадр из третьей части "Мира Юрского периода". На снимке, который публикует журнал Empire, герой Криса Прэтта спасается от нового опасного хищника - атроцираптора.

Meet the 'brutal, vicious' Atrociraptors – one of the deadliest new dinosaurs in #JurassicWorldDominion.



Read director Colin Trevorrow discussing the new raptors and see the exclusive image here: https://t.co/gmi0pi5b6F pic.twitter.com/RGFnmlBxtt — Empire Magazine (@empiremagazine) December 20, 2021

Режиссер Колин Треворроу рассказал некоторые подробности об этом динозавре.

- Тогда как велоцираптор отличается хитростью, атроцирапторы - более жестокие, - объяснил он. - Они просто обрушатся на тебя. Сейчас они почуяли его запах и не собираются останавливаться, пока он не умрет. Они довольно жестокие и довольно злые.

Кроме того, создатель фильма пообещал появление в картине пирорапторов.

"Мир Юрского периода: Господство" должен выйти в июне 2022 года и стать заключительным в трилогии (и шестым - во франшизе, берущей начало с "Парка Юрского периода" 1993 года).

Сюжет нового фильма повествует о событиях, происходящих четыре года спустя после предыдущего фильма ("Мир Юрского периода: Павшее королевство").