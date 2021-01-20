Третий "Мир Юрского периода" свяжет все фильмы франшизы

Третья часть "Мира Юрского периода", которая получила подзаголовок "Господство", будет особенной: она станет кульминационной для франшизы и свяжет сюжеты всех предыдущих картин, включая оригинальную трилогию, в одну общую историю.

Об этом режиссёр Колин Треворроу рассказал в интервью EW.

Треворроу признал, что некоторую разобщённость первых трёх фильмов нужно компенсировать. И это, по его словам, будет сделано в завершающей части второй трилогии. При этом то, что было в старых лентах, прямо связано с тем, что будет в "Господстве".

В этой задумке есть и элемент коммерческого расчёта: новым поколениям захочется узнать историю целиком, так что их родителям придётся купить бокс-сет из шести дисков, пояснил Треворроу.

В связи с этим прозвучавшая ранее информация о том, что Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм вернутся к своим ролям, зазвучала особенно интригующе.

Съёмки фильма "Мир Юрского периода: Господство" были возобновлены в июле прошлого года после паузы, вызванной коронавирусом. Премьеру из-за проблем, связанных с пандемией, перенесли на год - с 11 июня 2021 года на 11 июня 2022-го.