После публикации "РГ" мэр Новосибирска поручил починить текущую крышу

Скромную квартиру 90-летних супругов Лидии и Александра Дементьевых посетили корреспонденты двух телеканалов, работники Государственной жилищной инспекции и даже лично мэр Новосибирска Анатолий Локоть, о визите которого стариков предупредил прокурор города Роман Сивак. Градоначальника Лидия Дементьева ждала с особым волнением ("Ну что же он не едет никак?") и потом жарко рассказывала ему о своих страданиях, показывая текущий летом, весной и осенью потолок. "РГ" знает эту историю уже наизусть - о том, как мучаются 90-летние Лидия Ивановна и ее супруг Александр Иванович, мы писали дважды. Второй раз - 16 декабря. Публикация привлекла внимание правоохранительных органов.

Дело в том, что квартира Дементьевых принадлежит муниципалитету. И текущая кровля - проблема собственника, который обязан обеспечивать нормальные условия проживания нанимателей. Мэрия же заниматься крышей не торопилась. Капремонт кровли дома №156/1 по улице Автогенной запланирован на 2031 год - к столетию Лидии Ивановны. Управляющая компания чинить крышу тоже не должна - она работает с двухэтажным домом в рамках договора обслуживания, в тариф такие масштабные работы не заложены, в договоре не прописаны. В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска на запрос "РГ" отвечали дважды. В первый раз разъяснили порядок изменения сроков капремонта, сообщив, какие справки нужно для этого собрать жильцам. Задача, надо сказать, для 90-летних стариков совершенно невозможная, и такие советы можно воспринять разве что как насмешку. Во второй раз, уже после нашей первой публикации, которая вышла девятого ноября, напомнили, что в июле управляющая компания по доброте душевной дырку над квартирой Дементьевой все-таки замазала (уже после этого, говорит Лидия Дементьева, течь открылась снова). И пообещали когда-нибудь провести "осмотр кровли" - опять же силами УК.

Об этих хилых результатах борьбы за право стариков жить в сухом помещении "РГ" написала 16 декабря. И тут выяснилось, что прокуратура и лично прокурор города Роман Сивак придерживаются совершенно другого мнения. По данным надзорного органа, решение о ремонте крыши было принято еще в тот день, когда представители мэрии и прокуратуры собрались в квартире Лидии Ивановны после нашей первой публикации. Почему об этом нет ни слова в официальных ответах ведомств - досадная оплошность. Исправлять ее пришлось лично мэру.

Вечером 17 декабря Анатолий Локоть приехал на Автогенную 156/1 вместе с начальником департамента энергетики и ЖКХ Дмитрием Перязевым и главой Октябрьского района Александром Колмаковым. В присутствии журналистов мэр объявил о переносе сроков капремонта кровли на 2022 год, о том, что подготовительные работы, в том числе поиск подрядчика начинаются уже сейчас, а на самой крыше - весной. И даже ремонт потолков в квартире Дементьевых город готов сделать за свой счет. По итогам этого совещания составлен протокол - и все завертелось. Во всяком случае, будем на это надеяться.

"У вас остались какие-то сомнения в том, что крыша будет отремонтирована?" - спросил у меня Роман Сивак. "Нет", - ответила я. Но за ситуацией "РГ" будет следить.