Названы регионы России с самым доступным для населения бензином

В октябре больше всего бензина марки АИ-92 на свои среднемесячные зарплаты могли купить жители Ямало-Ненецкого округа и Москвы. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Доступный объем бензина определялся путем деления среднемесячной зарплаты в конкретном регионе за вычетом НДФЛ за период с октября 2020 года по сентябрь 2021 года на среднюю в регионе цену бензина в октябре 2021 года.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату в месяц можно приобрести более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92. Жители Чукотского и Ненецкого автономных округов, а также Магаданской области и Ханты-Мансийского автономного округа могут купить более 1,5 тысячи литров в месяц.

Еще в 12 российских регионах на среднюю зарплату можно приобрести 1-1,5 тысячи литров АИ-92. В их числе Камчатский край, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Тюменская и Архангельская области, Хабаровский край, Амурская область.

Меньше 600 литров бензина могут купить жители Тамбовской области, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ивановской области, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Чечни.

Эксперты отмечают, что цены на бензин выросли почти во всех регионах (за исключением Чукотки, где цены не изменились). При этом темпы роста в разных регионах заметно отличались. Разброс цен на АИ-92 по России составляет от 43,81 рубля за литр в Челябинской области до 60 рублей за литр в Чукотском автономном округе.

Как свидетельствуют опубликованные ранее данные Росстата, средние розничные цены на бензин за период с 7 по 13 декабря выросли на 10 копеек - до 49,97 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 31 копейку до 53,64 рубля за литр. С начала ноября самыми быстрыми темпами дорожает дизельное топливо - цена на него выросла на 2 рубля 34 копейки. За отчетную неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 8 копеек - до 46,96 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 9 копеек - до 50,82 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 16 копеек - 59,00 рубля за литр.