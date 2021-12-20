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20.12.2021 09:08
Рубрика: Легковые авто

Стало известно, какие модели Hyundai будут выпускать на бывшем заводе GM

Текст: Константин Руссов
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Hyundai Motor Group в рамках расширения специнвестконтракта увеличит процент локализации за счёт расширения модельного ряда, выпускаемого в России. Размер инвестиций компании увеличится более чем в три раза.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Вместо запланированных 16 млрд Hyundai Motor Group вложит 52.8 млрд рублей. Дополнительные 36 млрд потребовались для освоения производства на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге.

По данным ТАСС, здесь планируют выпускать кроссоверы Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Модели встанут на конвейер завода к 2023 году.

Ранее сообщалось, что Hyundai и Kia могут начать в России выпуск электрокаров на "Автоторе" в Калининградской области. Комиссия Минпромторга рассмотрела планы российского холдинга и одобрила дополнительное соглашение к СПИК, в рамках которого "Автотор" увеличит инвестиции в производство электромобилей с 12 до 32 млрд рублей.

Деньги будут направлены на локализацию выпуска основных компонентов, которые позволяют получить преференции от государства, предусмотренные стратегией развития электротранспорта до 2030 года: электромотор, тяговая батарея, инвертор.

#Hyundai #Kia