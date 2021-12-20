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20.12.2021 17:15
Рубрика: Легковые авто

Toyota начнет 2022 год с внеплановых остановок конвейеров

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota Motor в январе 2022 года внепланово остановит конвейеры пяти автосборочных заводов в Японии, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Причина грядущей производственной паузы - продолжающаяся глобальная нехватка микрочипов, вызванная локальными вспышками пандемии коронавируса в Юго-Восточной Азии, где делают большую часть полупроводников.

Прогнозируемый недовыпуск автомобилей Toyota в срезе за январь составит 20 тысяч автомобилей. Заметим, менее недели назад Toyota сообщила о намерении поставить месячный рекорд и выпустить по итогам января 800 тысяч авто. Вероятно, концерну придется понизить эту планку.

С начала декабря Toyota уже несколько раз приостанавливала выпуск на некоторых своих заводах в Японии - в результате в сумме недовыпущено 14 тысяч автомобилей. Особенно болезненными для рынка являются приостановки выпуска рамного внедорожника Land Cruiser 300 - спрос на них и так значительно превышает предложение.

#Toyota