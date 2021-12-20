"Туристический" экипаж "Союза МС-20" приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-20" успешно приземлился в 06:13 мск юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. На Землю с Международной космической станции (МКС) вернулись космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано.

Все операции по спуску с орбиты и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее, сообщается на сайте "Роскосмоса". Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале сообщил, что экипаж Ан-26 подтвердил посадку. "С возвращением на Землю, дорогой Александр! С завершением путешествия, уважаемые участники космического полета!", - написал Рогозин.

После того как аппарат обнаружили вертолеты, к месту посадки экипажа выдвинулись поисково-эвакуационные машины с врачами и техническими специалистами. Всего задействовано около 200 специалистов-спасателей, авиационная группа в составе 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26, а также более 20 единиц наземной автомобильной техники.

В дальнейшем Александр Мисуркин, Юсаку Маэзава и Ёдзо Хирано прибудут в Звездный городок для выполнения программы послеполетных научных экспериментов и послеполетной реабилитации.

Напомним, пилотируемый корабль "Союз МС-20" с туристами из Японии на борту прибыл на МКС 8 декабря. Космический полет экипажа длился почти 12 дней.

Ранее сообщалось, что Земле для них подготовили сюрпризы. Мисуркина решили обрадовать встречей с его другом: астрофизика Вячеслава Турышева специально доставят на место посадки. А космонавтов из Японии встретят традиционной японской лапшой.