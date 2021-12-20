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Вышел трейлер "Первого "Оскара" с Жизневским и Мерзликиным

Новости
    20.12.2021, 13:17
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Central Partnership Фото: youtube.com/ Central Partnership
Фото: youtube.com/ Central Partnership

Компания Central Partnership представила на YouTube тизер-трейлер российской исторической драмы со звездным актерским составом "Первый "Оскар" - от создателей военного блокбастера "Битва за Севастополь".

Действие масштабной картины развернется осенью 1941-го года. "Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с камерами оказаться в центре грандиозной битвы за Москву", - говорит синопсис.

Параллельно с этим зритель увидит мирную жизнь Лос-Анджелеса, где 15-я церемония вручения премии "Оскар" началась с сенсации − главную кинонаграду Голливуда получила документальная лента из СССР!

Поставил фильм Сергей Мокрицкий ("Черновик"). В ролях - Тихон "Майор Гром" Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер, Андрей Мерзликин, Никита Тарасов, Василий Мищенко, Федор Лавров.

В кино - с 24 марта.

Картина основана на реальном факте - самым первым фильмов в истории СССР, взявшим премию "Оскар", стала документальная картина "Разгром немецких войск под Москвой". Причем для показа в США ленту перемонтировали "в соответствии с принципами повествовательного американского кино".

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