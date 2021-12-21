Бу Андерссон приостановит поставки самых доступных в России иномарок

Шведский автопромышленник Бу Андерссон вновь оказывает непосредственное влияние на российский авторынок. Напомним, бывший президент АвтоВАЗа недавно возглавил узбекский автогигант UzAuto Motors. Причем в непростое для завода время - в период острого дефицита комплектующих.

И в итоге одним из первых важных решений скандинава стало весьма непопулярное. А именно - приостановить прием новых заказов на доступные автомобили Chevrolet, сосредоточившись на выполнении ранее взятых обязательств.

"Несмотря на круглосуточное производство, несмотря на все усилия дилеров и самоотверженный труд сотрудников компании, очереди в автосалонах продолжают расти.

Команда UzAuto Motors в октябре, ноябре и декабре сделала все возможное для выполнения своих контрактных обязательств, причём без потерь для качества. Но каждый раз, когда компании практически удавалось справиться с ситуацией, произвести ранее недопоставленные автомобили и почти вернуться к нормальному рабочему ритму, очередной сбой отбрасывал нас всех назад", - признались в UzAuto Motors, опубликовав трогательное в какой-то мере сообщение для клиентов на своем сайте.

Там отметили, что у компании просто нет другого выхода, кроме как на без малого полтора месяца - c 20 декабря по 12 февраля 2022 года заняться исключительно производством предзаказанных автомобилей Nexia, Spark, Cobalt и Lacetti.

"Нам нелегко было принять это решение, но в сложившихся обстоятельствах компания считает своим главным приоритетом производство машин по сделанным ранее заявкам", - подчеркивается в сообщении.

Это принятое Бу Андерссоном и его коллегами решение, видимо, оставит на ближайшие месяцы российский рынок без импортируемых из Узбекистана "бюджетников". Как пишет "Газета.ру", новых машин в автосалонах можно ждать не ранее середины 2022 года.

Представители бренда утверждают, что пока можно приобрести только машины, которые уже стоят в шоурумах. Но на фоне всеобщего дефицита машин кажется странным, что у дилеров еще остались какие-то нераспроданные автомобили.

Напомним, седан Chevrolet Nexia с мотором 1.5 на 105 л.с. и МКП стоит в РФ от 850 900 рублей, ситикар Spark с 85-сильным мотором 1.2 и "автоматом" от 920 900 рублей, а еще одна "четырехдверка" Cobalt с мотором 1.5 на 106 л.с. и "механикой" - от 967 900 рублей.