Что подарить фанату PlayStation на Новый Год

Годовая подписка PlayStation Plus

Такому подарку порадуется каждый геймер. Без PlayStation Plus невозможно играть в онлайн-игры с друзьями, таким образом урезается значительная доля возможностей самой приставки. Кроме того, обладателям подписки ежемесячно дарят игры для PlayStation 4 и PlayStation 5 (при условии наличия последней). Конечно, новых игр в подборке нет, но найти проверенную классику там вполне можно. Стоит годовой абонемент на PlayStation Plus 3299 рублей.

Беспроводной контроллер DualSense

Конечно, в комплекте с консолью PlayStation 5 идет один геймпад DualSense. Но если человек любит играть в игры с друзьями, то одного геймпада недостаточно. Пожалуй, на сегодня это один из лучших игровых контролеров - в частности, он поддерживает адаптивные триггеры, которые позволяют почувствовать натяжение тетивы или резкий удар по тормозам в автомобильных гонках. В футбольном симуляторе FIFA 22 через адаптивные триггеры реализована поддержка режима "усталости" футболистов - когда к 90 минуте матча виртуальный футболист выдыхается, нажимать на курки становится гораздо сложнее. Кроме того, можно выбрать любой из дополнительных пяти цветов геймпада - в комплекте с приставкой идет обычный DualSense белого цвета. Геймпад стоит от 6000 рублей

Док-станция для геймпадов

Если с зарядкой одного геймпада нет никаких проблем, то вот с зарядкой двух геймпадов одновременно могут возникнуть проблемы. Для такого случая предусмотрена зарядная станция PlayStation 5 для двух DualSense. Оба геймпада могут заряжатся одновременно. Стоит такое решение от 2800 рублей.

SSD-накопитель M.2

В Sony откровенно "пожадничали" с объемом встроенной памяти - в PlayStation 5 геймерам доступно всего 667,2 Гб из заявленных 825 Гб. Всего несколько больших игр - и память консоли будет полностью заполнена. И тогда вариантов два - либо удалять то, что стоит, либо покупать SSD-накопитель. О том, как правильно установить SSD в консоль, подробно читайте в нашем материале.

Камера для PlayStation 5

Данный аксессуар предназначен прежде всего для блогеров. Камера способна писать видео в разрешении FULL HD и подойдет для тех, кто любит стримить игры на таких каналах как Twitch, YouTube и так далее. Стоимость - от 3900 рублей.