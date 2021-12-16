Что подарить фанату Apple на Новый Год

Ровно через две недели начинаются новогодние праздники, и пора задуматься о том, что подарить друзьям, близким и просто знакомым на Новый Год. Если человек является поклонником какой-либо технологичной компании, например, Apple, то тогда задача становится немного проще.

Салфетка для дисплея

Когда этот "девайс" появился, он произвел настоящий фурор на рынке. Абсолютно все издания написали про то, iPhone, iPad, Mac и другую технику можно протирать специальной тряпочкой с эмблемой яблочка, а в первое время был настоящий дефицит - товар обещали доставить аж за 5-6 недель. Стоит она 1990 рублей.

AirTag

Метка AirTag позволяет искать вещи. Если положить ее в сумку, она автоматически будет подключаться к находящимся по близости iPhone, определяя таким образом свое местоположение. Это отлична штука для сумки или чемодана. Встроенной батареи CR 2032 хватит на год точно, а потом ее можно легко купить в любом магазине. Стоит метка 2990 рублей. Если у человека уже есть AirTag, то тогда можно обратиться к альтернативным вариантам - например, посмотреть брелки для метки и так далее.

AirPods третьего поколения

В этом году компания обновила свои обычные AirPods. Они получили новый дизайн, увеличился объем аккумулятора - до 6 часов прослушивания музыки, появилась поддержка пространственного аудио. Стоят AirPods третьего поколения 16490 рублей.

Apple Watch Series 7

Еще одним вариантом для подарка является актуальная модель "яблочных" часов. Размеры корпуса увеличились на 1 мм по сравнению с предыдущим поколением, а это значит, что часами стало комфортнее пользоваться - теперь видно больше информации. Часы - отличный вариант для спортсменов, поскольку они отслеживают все показатели активности, способны измерять ЭКГ и защищены от ударов. Стоят они от 36 990 рублей.

iPhone SE 2020

Несмотря на то, что iPhone SE уже больше года, он заслуженно пользуется любовью россиян. По сути, эта модель является входным билетом в мир iPhone, если не брать вторичный рынок, а дарить вещи, которые уже использовались кем-то, довольно странно. iPhone SE - довольно компактный смартфон, и он определенно понравится тем, кто предпочитает именно небольшие девайсы. Его стоимость начинается от 39990 рублей за версию на 64 Гб памяти.

AirPods Max

Отличный вариант для тех, кто предпочитает "большие" наушники. Они обладают функцией шумоподавления, что особенно удобно в поезде или самолете. Во-вторых, как и AirPods третьего поколения, поддерживают функцию пространственного аудио (создается кинотеатральный эффект 3D-звука). Приобрести AirPods Max можно за 62990 рублей.

iPad Pro 2021

iPad Pro последнего поколения - это очень производительное устройство. На нем можно легко монтировать видео, редактировать фотографии, печатать тексты - в общем, делать ровно то, что обычно делается на ноутбуке. А связка iPhone и iPad является, пожалуй, самой удобной для создателей контента. Можно сделать фото на iPhone, а затем отредактировать фотографию на iPad - при этом для передачи файлов не нужно никаких проводов - фотографии автоматически синхронизируются через iCloud. iPad Pro 2021 с чипом M1 по мощности обгоняет многие компьютеры на Windows. Стоимость iPad Pro начинается от 77990 рублей за версию с 11-дюймовым дисплеем.

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max - самый продвинутый iPhone на сегодня. В нем есть голливудская функция "Киноэффект", которая позволяет размывать задний план и фокусироваться непосредственно на герое видео. Кроме того, значительно выросло время автономной работы аккумулятора - за три месяца использования этого устройства мне так и не удалось ни разу посадить этот смартфон в "ноль" за день активного использования. В Apple улучшили и качество фотографий - впрочем, здесь лучше посмотреть еще раз на наш обзор и сравнение с прошлогодним флагманом - iPhone 12 Pro Max. iPhone 13 Pro Max стоит от 109990 рублей и пригодится тем, кто снимает много фото и видео на смартфон.