ФАС выдала предостережение вице-президенту "Российских автомобильных дилеров"

Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение гендиректору сети автосалонов Fresh Auto, вице-президенту ассоциации "Российские автомобильные дилеры". Причиной стали заявления бизнесмена в СМИ о возможном дефиците легковых автомобилей в 2022 году.

"Подобные заявления могут привести в последующем к нарушению Закона о защите конкуренции и спровоцировать необоснованный рост цен. Организациям запрещено осуществлять координацию экономической деятельности, если она может привести, в том числе, к установлению или поддержанию цен", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ФАС.

Антимонопольная служба регулярно проводит анализ цен на автомобильном рынке. Так, после сообщений СМИ о намерении АвтоВАЗа установить цены на автомобили Lada в официальных прайс-листах уже с учетом стоимости дополнительных аксессуаров, ФАС провела проверку, в результате которой автогигант сообщил, что не намерен навязывать дополнительное оборудование при реализации своих автомобилей.