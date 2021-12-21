Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.12.2021 09:30
Рубрика: Товары и цены

ФАС выдала предостережение вице-президенту "Российских автомобильных дилеров"

Текст: Михаил Загайнов

Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение гендиректору сети автосалонов Fresh Auto, вице-президенту ассоциации "Российские автомобильные дилеры". Причиной стали заявления бизнесмена в СМИ о возможном дефиците легковых автомобилей в 2022 году.

ФАС прокомментировала сообщения о возможном подорожании сотовой связи

"Подобные заявления могут привести в последующем к нарушению Закона о защите конкуренции и спровоцировать необоснованный рост цен. Организациям запрещено осуществлять координацию экономической деятельности, если она может привести, в том числе, к установлению или поддержанию цен", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ФАС.

Антимонопольная служба регулярно проводит анализ цен на автомобильном рынке. Так, после сообщений СМИ о намерении АвтоВАЗа установить цены на автомобили Lada в официальных прайс-листах уже с учетом стоимости дополнительных аксессуаров, ФАС провела проверку, в результате которой автогигант сообщил, что не намерен навязывать дополнительное оборудование при реализации своих автомобилей.