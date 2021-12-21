Geely и Renault будут выпускать автомобили под новым брендом

В скором времени холдинг Geely Auto и компания Renault могут объявить о начале деятельности нового совместного предприятия, разговоры о котором ведутся с начала 2021 года. Альянс будет взаимовыгоден для обеих сторон.

Предполагается, что благодаря новому СП компания Renault сможет возобновить свою деятельность в Китае - на одном из крупнейших мировых рынков, который французы покинули в прошлом году.

В рамках альянса будет создан новый бренд, ориентированный на выпуск гибридов. В основе моделей будет лежать модульная платформа CMA, разработанная инженерами Geely при участии специалистов Volvo, также китайский партнёр Renault предоставит французской компании логистические решения и производственные мощности в Китае. Renault же займётся дизайном и маркетингом.

Что в таком случае получает Geely? Reuters пишет, что китайцы получат выход на рынок Южной Корее, где Renault представлена под суббрендом Samsung.

По информации источников агентства, в Пусане Geely планирует наладить выпуск кроссовера Lynk & Co 01, который в настоящее время представлен в трёх модификациях: с бензиновым ДВС, бензин-гибридной версии без возможности подзарядки от сети и гибрид типа plug-in. Выпуск моделей холдинга Geely будет осуществляться на мощностях Renault-Samsung, которые в последнее время испытывают трудности с загрузкой мощностей.

Бизнес в Южной Корее может стать для Geely "чёрным ходом" на рынок Соединённых Штатов. Китайцы воспользуются соглашением двух стран о свободной торговле, и тогда Geely наладит поставки Lynk & Co 01 в США.

Напомним, что ранее ещё один китайский бренд пытался наладить бизнес по продаже авто в США, - компания Chery. Однако в дела вмешалась пандемия, которая притормозила экспансию.