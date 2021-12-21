Глава Renault анонсировал мировую премьеру в России в 2022 году

Renault в 2022 году представит в России мировую премьеру. Об этом сообщил глава компании Ян Птачек на подведении итогов уходящего года.

- Renault обещал премьеру каждый год, и 2022-й не будет исключением. Но надо чуть-чуть подождать, чтобы представить вам эту модель - это будет мировая премьера, и она очень важная, - сказал Ян Птачек.

Подробностей о новинке он не раскрыл. Не исключено, что речь идет о новой генерации Renault Logan и Sandero, которые будут отличаться от европейских Dacia Logan и Sandero и от турецкого Renault Taliant. Ранее источники утверждали, что дизайн новинки будет близок к моделям Renault Kiger и Kwid, продающихся в азиатском регионе.

Между тем, в представительстве французской компании отметили, что в планах на 2022 год стоит не только мировая премьера автомобиля, но и увеличение объемов продаж. Кроме того, в начале 2022-го Renault предложит россиянам битопливный седан Logan CNG.

Что касается главных итогов 2021 года, то среди них в Renault назвали успешный запуск нового внедорожника Duster, который вошел в топ-10 бестселлеров года, сохранение рыночной доли по продажам и статуса самого высоко локализованного иностранного производителя, рост дилерской сети до 153 автосалонов и организация серийных производств в Казахстане и Узбекистане.