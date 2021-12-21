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Как 29-летний ученый возглавил свою лабораторию

21.12.2021 / 21:01
Александр Хватов: Мы разрабатываем нейросеть, которой можно доверять. Фото: Сергей Николаев
Александр Хватов: Мы разрабатываем нейросеть, которой можно доверять. Фото: Сергей Николаев
Александр Хватов один из тех, кто, выиграв конкурс в рамках нацпроекта "Наука и университеты", организовал в санкт-петербургском Университете ИТМО свою молодежную лабораторию. С ним встретился корреспондент "РГ".

Возможность получить свою лабораторию - мечта каждого ученого. Ведь это шанс реализовать свою идею, ради которой человек и приходит в такую сложную сферу, как наука. Большинство становятся завлабами ближе к 40 годам и даже позже, а вам всего 29 лет. С какой идеей выиграли конкурс?

Фото: miriam-doerr / istock
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Александр Хватов: Речь идет о создании систем композитного искусственного интеллекта (ИИ).

Про искусственный уже все наслышаны, но композитный... О сути еще поговорим, а скажите, вы именно на эту тему защищали свою диссертацию? Обычно ее предлагает научный руководитель.

Александр Хватов: Здесь была иная ситуация. Я закончил бакалавриат Санкт-Петербургского технического госуниверситета, который у нас называют "Корабелка". Потом уехал в Данию, где учился в магистратуре университета Ольборга. Пригласил профессор Сергей Владиславович Сорокин, который там преподавал. Он знал меня еще по "Корабелке".

Он предложил тему - особенности распространения звука в периодических структурах. На основе таких исследований можно решать задачи виброизоляции, создавать методы гашения шумов. Хотя сейчас занимаюсь совсем другими вопросами, но звук остался моим хобби, продолжаю заниматься в свободное от основной работы время.

Понятно. Как первая любовь... Традиционный вопрос для всех, кто учился и работал за границей. Предлагали остаться? И если - да, почему вернулись?

Александр Хватов: Да, предлагали, но тогда так сложились обстоятельства. Я выиграл грант только на обучение, а все проживание за свои деньги. Их не хватило, так как страна очень дорогая. Вернулся, стал работать в Университете ИТМО и ни разу не пожалел об этом. Здесь у нас отличный коллектив, интересные работы. Это тот самый случай, когда говорится, что ни делается, все к лучшему.

И изменили акустике с ИИ. Как появилась эта тема?

Александр Хватов: Мы занимаемся машинным обучением и постоянно ищем направления, где еще очень много "белых пятен", исследования только в самом начале, мало проторенных дорог. Словом, где можно сделать небольшой прорыв. И остановились на искусственном интеллекте, но созданном не на основе нейросетей - в этой сфере сегодня настоящий бум, - а выбрали композитный вариант.

Если совсем просто, то суть в следующем. Нейросеть вначале обучают на множестве примеров, а потом выпускают в "люди", и она решает задачи в той же области, в которой ее обучали. Наряду с очевидными достоинствами таких систем у них есть серьезные недостатки. Не буду перечислять все, назову лишь один из главных. Дело в том, что нейросеть - это, по сути, "черный ящик". Никто, даже сами авторы, не знает, что в ней происходит, как она считает. Они видят только входные данные и результат. Поэтому уже сейчас, когда ИИ начинает стремительно вытеснять человека из многих сфер деятельности, сами разработчики говорят об опасности такого безоглядного доверия к машине.

Но есть модели ИИ, которые работают на другом принципе. Можно заставить компьютер подбирать разнородные модели, а затем собирать их в одну большую. Мне, в частности, очень интересно создавать их на основе дифференциальных уравнений. В отличие от нейросетей здесь абсолютно понятно, как получен результат, так как работает обычная математика. И результату можно доверять.

Александр Хватов: У нас молодежная лаборатория, средний возраст около 27 лет, самому старому 34 года

А почему бум происходит с нейросетями, у которых такие минусы, а положительные "дифференциалы" в тени?

Александр Хватов: Со "сборными" моделями намного сложней работать. В частности, потому, что требуют очень серьезной, глубокой математики и понимания алгоритмов. Так вот, мы решили совмещать модели, чтобы, с одной стороны, повысить ее точность, а с другой - прозрачность. Одну часть задачи поручить нейросети, а другую, как вы выразились, "дифференциалу". А на выходе соединить эти модели, что позволяет получить оптимальный результат, который заслуживает намного больше доверия. Это и есть композитный ИИ. Кроме того, такой подход избавляет сотрудника от нудного ручного труда на стадии подготовки информации для обучения ИИ.

Фото: iStock
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Как сегодня говорят, собрали из разных моделей своего рода пазл. И, оказалось, попали с этой идеей в десятку, выиграли престижный грант. Какова сумма? Вы сами решаете, как тратить, или родной вуз "помогает"?

Александр Хватов: Деньги выделены на три года по 14 миллионов рублей ежегодно. Я могу ими совершенно свободно распоряжаться, но что-то уходит вузу за предоставление разных услуг. Это, например, позволяет снять с себя часть бюрократической работы, больше времени оставляет на науку.

Сколько у вас сотрудников? Где их набирали? Средний возраст?

Александр Хватов: У нас сборная команда, кто-то из той лаборатории, где я раньше работал, остальные новые, в основном магистранты. Средний возраст около 27 лет. Самому старому 34 года.

Многие руководители жалуются, что значительная часть молодежи, особенно магистранты, подрабатывают на стороне, так как зарплаты в науке низкие. Как у вас?

Александр Хватов: Наши молодые специалисты, которые работают полный рабочий день, получают вполне достойные деньги. Как и магистранты с сокращенной нагрузкой. Во всяком случае, эти суммы позволяют им заниматься только наукой, а не искать подработку на стороне. У нас в лаборатории таких нет. Подчеркну, что всегда рады видеть у себя в команде новых людей.

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