Минпромторг оценил рост автопрома по итогам года в 7%

Производство в автомобильной промышленности выросло по итогам 2021 года на 7%, несмотря на дефицит полупроводников во всем мире. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

В течение года на российском рынке наблюдался дефицит как некоторых комплектующих для автопрома, так и самих автомобилей, что привело к росту конечных цен. Эта тенденция наблюдалась не только в РФ, но и на европейском рынке.

В основном показатели по выпуску и продажам были обеспечены в течение первой половины года, писала ранее "РГ". На этом фоне Минпромторг, вероятно, продолжит программу льготного автокредитования.