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21.12.2021 12:51
Рубрика: Российский автопром

Минпромторг оценил рост автопрома по итогам года в 7%

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Производство в автомобильной промышленности выросло по итогам 2021 года на 7%, несмотря на дефицит полупроводников во всем мире. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В течение года на российском рынке наблюдался дефицит как некоторых комплектующих для автопрома, так и самих автомобилей, что привело к росту конечных цен. Эта тенденция наблюдалась не только в РФ, но и на европейском рынке.

В основном показатели по выпуску и продажам были обеспечены в течение первой половины года, писала ранее "РГ". На этом фоне Минпромторг, вероятно, продолжит программу льготного автокредитования.