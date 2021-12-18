Российскому авторынку предрекли шок в 2022 году

Несмотря на тотальный дефицит, уходящий год для российского авторынка оказался на удивление удачным. Покупателей было с избытком, что позволяло автопроизводителям повышать цены, а дилерам навешивать "допы". В этих условиях спрос на авторынке начал снижаться, и если ситуация не изменится, то он просто сойдет на нет.

Движение вниз

Благодаря бурному росту продаж в первом полугодии российский авторынок еще имеет шансы закончить 2021 год "в плюсе". Однако последние полгода продажи новых машин уверенно катятся вниз, и в наступающем году вряд ли вернутся к росту.

Согласно базовому сценарию агентства "Автостат", в нынешнем году рынок новых легковых автомобилей может вырасти на 3%, однако уже в 2022-м вероятно его снижение в диапазоне 5-7%. Этому будут способствовать два основных рыночных тренда - продажи и средневзвешенные цены.

Если в 2019-2020 годах продажи росли (несмотря на временный провал в 2020-м из-за пандемии), то во второй половине 2021-го наметился устойчивый тренд на их снижение. При этом средневзвешенные цены, которые в предыдущие два года росли сравнительно равномерно, в этот период показали просто взрывной рост.

Среди других рыночных факторов, оказывающих негативное влияние на рынок, стоит отметить проблемы с производством и поставками автомобилей, сохранение экономических санкций от США и ЕС, неопределенная ситуация с господдержкой автопрома. Еще сложнее предсказать развитие эпидемиологической ситуации в стране и в мире - пока все прогнозы сводятся к тому, что пандемия коронавируса будет продолжаться, и никто не знает, как долго.

"Продолжающееся падение продаж в последние месяцы 2021 года не внушает оптимизма на следующий год. Думаю, что отрицательная динамика продолжится в следующие месяцы, и общий результат продаж в 2022 году в лучшем случае будет схож с результатом этого года, если не ниже. Такие факторы как рост цен, дефицит автомобилей на мировых рынках ввиду продолжающейся нехватки полупроводников по-прежнему будут иметь негативное влияние на рынок. Отложенный спрос до сих пор присутствует и может окончательно сойти на нет только, когда нормализуется ситуация в производстве, возможно во второй половине 2022 года", - констатирует консультант компании Simon-Kucher & Partners Иван Кондратенко.

По словам заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексея Старикова, пока что не наблюдается значительных изменений относительно дефицита автомобилей - дилерам не стали поставлять больший объем, но и отрицательной тенденции нет. В наличии имеется ограниченное количество комплектаций, а на некоторые модели возможно только оформление заказа. Последнее в большей степени относится к премиальному сегменту, поскольку в комплектацию этих автомобилей входит больше опций, для работы которых необходимы дефицитные микрочипы и комплектующие. Сегодня срок ожидания автомобилей массового сегмента составляет от 1 до 2 месяцев, а премиального - от 1,5 месяцев до 1 года в зависимости от марки и модели автомобиля.

"Китайцев" становится больше

Между тем, ситуацией с дефицитом на российском авторынке решили воспользоваться производители из Поднебесной, которые бросили все свои силы на удовлетворение спроса в обгон конкурентов. Так, на фоне общего падения рынка продажи китайских машин в нашей стране в 2021 году установили новый рекорд, преодолев планку в 100 тыс. автомобилей. Справедливости ради нужно отметить, что основная заслуга в этом принадлежит трем ведущим маркам - Haval, Chery и Geely.

В результате по итогам уходящего года "китайцы" займут свыше 7% российского авторынка, тогда как год назад их доля была вдвое меньше. Как прогнозируют в "Автостате", уже в будущем году она может приблизиться к 10%, а в перспективе 3-5 лет - достигнуть 15% и более.

На волне всеобщего дефицита уже сейчас китайские производители укрепляют свои позиции в нашей стране, перехватывая часть аудитории у других брендов, и в следующем году эта тенденция продолжится, считает аналитик "Дрома" Игорь Олейников.

"Сейчас ситуация сложная во всех сегментах и марках, но наибольшие потери несут европейские и американские бренды, которые имеют менее развитые цепочки доставок полупроводников с Азии. Японские, корейские и китайские бренды более устойчивы к дефициту чипов, так как обладают лучшим запасом и более эластичными цепочками доставок, однако и они тоже существенно ограничили производство авто. Ввиду нынешней ситуации концерны фокусируются на более прибыльных сегментах, чтобы минимизировать общее падение продаж", - говорит Иван Кондратенко.

По его мнению, в 2022 году премиальные бренды, вероятно, будут иметь преимущество на российском рынке и смогут минимизировать падение продаж, несмотря на рост цен и дефицит микрочипов. Однако это вряд ли повлияет на расклад сил на рынке: бюджетный сегмент и модели таких марок как Lada, Hyundai, Kia и других, несмотря на падение, всё так же будут доминировать на рынке.

За ценами не угнаться

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Что касается цен, в уходящем году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла аж на 23%, впервые превысив отметку в 2 млн рублей. Однако по факту удорожание оказалось еще больше - 35-40%, учитывая дилерские "накрутки", гласят данные "Автостата". Не секрет, что в условиях тотального дефицита дилеры просто отказываются продавать клиентам машины без дополнительного оборудования, чья стоимость добавляет к заводской цене от 100 до 700 тыс. рублей на масс-маркете, а в премиальном сегменте - гораздо больше миллиона.

По оценкам "Автостата", если бы розничные цены были ближе к рекомендованным - общий объем проданных автомобилей в 2021 году мог превысить 1,8 млн единиц, а реальный рост рынка, без учета дефицита, был бы не 5%, как сейчас, а в районе 15% и выше.

Между тем, впереди - смена модельного года, в связи с чем автопроизводители традиционно переписывают прайс-листы с учетом инфляции, валютных курсов, увеличения себестоимости производства и многих других рыночных и экономических факторов. В 2022 году среди них - в частности, удорожание стали из-за отмены экспортных пошлин и повышение ставок утильсбора на 25%.

Как считает Игорь Олейников, в 2022 году на российском рынке по-прежнему можно будет наблюдать рост цен и дефицит машин из-за недостатка электронных компонентов. Ситуация с нехваткой автомобилей может стабилизироваться ближе к третьему кварталу 2022-го, но надо понимать, что процесс восстановления рынка будет постепенным и предложение выйдет на допандемийный уровень в лучшем случае в 2023 году. При этом будет постепенное снижение спроса, так как цены на автомобили растут.

"Если в этом году был "шок потребителя": увеличивалась стоимость авто, очереди, дилеры на волне дефицита продавали авто с "допами" на огромные суммы. То в следующем году будет "шок продавца": спрос существенно снизится. На сегодняшний день уже закончился избыточный спрос, который сформировался во время пандемии и локдауна. Пик продаж у дилеров из-за отложенного спроса был с конца 2020 года по сентябрь 2021-го. Сейчас, можно сказать, он вернулся к норме, а в следующем году будет сокращаться", - резюмирует эксперт.