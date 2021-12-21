Netflix покажет российский сериал с Юрой Борисовым и Дарьей Мельниковой

Стриминговый сервис Netflix анонсировал новый российский проект - сериал "Ничего особенного". Драма с Юрой Борисовым в главной роли расскажет о молодом актере по имени Леха, который начинает работать волонтером с людьми с ограниченными возможностями

- Сближаясь с отведенной ему группой, герой находит с ними общий язык и получает ответы на свои вопросы, помогая близким людям взглянуть на жизнь с другой стороны, - говорится в описании проекта.

Режиссером сериала выступил Илья Маланин, для которого эта работа стала дебютной. Ранее он был известен как актер (серия фильмов "Неуловимые", "На районе", "Аванпост", "Тобол").

На официальном аккаунте Netflix Russia в Instagram появилось видео с актерами и режиссером "Ничего особенного", где создатели коротко рассказали о предстоящем проекте.

- О чем он будет? О любви к людям, о сложных решениях и боязни будущего, о поддержке, которая нужна каждому из нас, - сообщили они.

В других ролях Паулина Пушкарук, Антон Санкевич, Ольга Ломоносова.

Премьера сериала состоится в 2022 году, точная дата будет объявлена позднее.

Кстати, на данный момент на Netflix уже представлен один проект с Юрой Борисовым - фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки". 29-летний Борисов является лауреатом премии "Золотой орел" и "Золотой лист". В этом году фильм "Купе номер шесть" с его участием номинирован на "Оскар" от Финляндии.