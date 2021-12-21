Пушков оценил заявление США о готовности к контактам через Совет Россия-НАТО

Контакты лучше, чем их отсутствие, но сами по себе они ни к чему США не обязывают. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Накануне Белый дом распространил заявление о том, что Салливан в разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым указал на готовность Вашингтона участвовать в дипломатической работе через двустороннее взаимодействие, Совет Россия-НАТО и ОБСЕ.

По словам Пушкова, на фоне интенсивных контактов между Россией и ведущими странами НАТО во второй половине 1990-х годов - начале 2000-х и произошли две первые волны расширения альянса на восток. "Кроме того, Совет Россия-НАТО не функционирует, наша миссия при НАТО закрыта, отношения с альянсом заморожены", - напомнил сенатор в своем Telegram-канале.

По его мнению, легко предсказать исход переговоров в рамках этого совета, если его работа будет возобновлена: страны Восточной и Северной Европы уже заявили о неприемлемости российских требований. "Пока этот совет если что и доказал, то свою бесполезность", - заключил Пушков.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Юрий Ушаков по телефону продолжил обсуждение предложений по гарантиям безопасности с Джейком Салливаном. "Обсуждение носило деловой и прагматичный характер", - оценил представитель Кремля. Ушаков и Салливан договорились продолжить контакты.