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Рубрика: Власть

Глава Калининградской области: Частота появлений самолетов НАТО повысилась

Частота появлений самолетов-разведчиков НАТО вокруг Калининградской области в последнее время повысилась. Об этом РИА Новости рассказал глава региона Антон Алиханов, добавив, что гости не могут рассмотреть ничего такого, что не увидели бы из космоса.

Фото: Минобороны РФ
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"Это скорее проверка границ, насколько мы быстро отреагируем, видим или не видим. Стандартный обмен любезностями между военными", - отметил губернатор. Он добавил, что российские летчики тоже летают, их слышно и видно, "все хорошо". По его словам, у авиации РФ с системами слежения и обнаружения "тоже все в порядке".

Напомним, в декабре стало известно об очередном провокационном полете самолетов НАТО неподалеку от границ РФ. Над нейтральными водами Черного моря были обнаружены два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль" ВКС Франции, самолет-разведчик CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, а также французский самолет-заправщик КС-135. Попыток войти в воздушное пространство России их экипажи не делали.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что необходимость дальнейшего качественного развития Вооруженных сил РФ диктуется непростой военно-политической обстановкой в мире, возросшей активностью стран НАТО у российских границ. Министр отметил, что одним из приоритетов развития армии является повышение ее боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания.

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