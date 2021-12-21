Глава Калининградской области: Частота появлений самолетов НАТО повысилась

Частота появлений самолетов-разведчиков НАТО вокруг Калининградской области в последнее время повысилась. Об этом РИА Новости рассказал глава региона Антон Алиханов, добавив, что гости не могут рассмотреть ничего такого, что не увидели бы из космоса.

"Это скорее проверка границ, насколько мы быстро отреагируем, видим или не видим. Стандартный обмен любезностями между военными", - отметил губернатор. Он добавил, что российские летчики тоже летают, их слышно и видно, "все хорошо". По его словам, у авиации РФ с системами слежения и обнаружения "тоже все в порядке".

Напомним, в декабре стало известно об очередном провокационном полете самолетов НАТО неподалеку от границ РФ. Над нейтральными водами Черного моря были обнаружены два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль" ВКС Франции, самолет-разведчик CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, а также французский самолет-заправщик КС-135. Попыток войти в воздушное пространство России их экипажи не делали.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что необходимость дальнейшего качественного развития Вооруженных сил РФ диктуется непростой военно-политической обстановкой в мире, возросшей активностью стран НАТО у российских границ. Министр отметил, что одним из приоритетов развития армии является повышение ее боеспособности, поддержание боевой готовности ядерных сил и укрепление потенциала сил неядерного сдерживания.