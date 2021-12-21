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21 декабря 2021 г.

Постановление правительства Севастополя от 13 декабря 2021 года № 623-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 20.09.2021 № 450-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в городе Севастополе на 2022 год"

В соответствии с федеральными законами от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", от 06.12.2021 № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год", Уставом города Севастополя, законами города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", от 11.06.2014 № 26-ЗС "О прожиточном минимуме в городе Севастополе" Правительство Севастополя постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Севастополя от 20.09.2021 № 450-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в городе Севастополе на 2022 год" изменения, заменив в пункте 1 слова

"- в расчете на душу населения - 11 950 руб.;

- для трудоспособного населения - 13 026 руб.;

- для пенсионеров - 10 277 руб.;

- для детей - 12 767 руб." словами

"- в расчете на душу населения - 12 654 руб.;

- для трудоспособного населения - 13 793 руб.;

- для пенсионеров - 10 882 руб.;

- для детей - 13 332 руб.".

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев



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