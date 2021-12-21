Шесть миллиардов на "Пушкинскую карту": культура получит поддержку молодежи

Суть программы состоит в том, что каждый молодой человек в нашей стране может получить "Пушкинскую карту", на которую государство перечисляет деньги на посещение спектаклей, выставок, концертов, культурных событий в библиотеках. В 2021 году баланс карты составил 3000 рублей на 4 месяца. В 2022 году планируется увеличить баланс карты до 5000 рублей. Это, конечно, целевые деньги. Они могут быть потрачены только на культуру. Преимущество "Пушкинской карты" в том, что она действительна на всей территории России. Каждый молодой человек по своему выбору может пойти в театр, на концерт, на выставку и расплатиться картой на всей территории страны. В результате проект расширяет доступность культурных благ, возможности выбора, повышает интерес к культуре.

Исследования НИУ ВШЭ показали, что поведение молодых людей заметно меняется, когда они могут самостоятельно распоряжаться ресурсами по своему усмотрению. Повышается заинтересованность и мотивация, ребята начинают проявлять больший интерес к культуре, следить за календарем культурных событий, планировать, как и на что потратить деньги. Постепенно формируется финансовая ответственность за свой выбор. В результате "Пушкинская карта" не только расширяет доступность культурных благ, но и формирует навыки мотивированного и ответственного планирования своего досуга, распоряжения финансами.

Оформить карту достаточно просто. Однако и здесь "Пушкинская карта" помогает освоить социальные навыки, необходимые в современном мире: надо либо скачать специально разработанное приложение "Госуслуги. Культура" и авторизоваться там с помощью учетной записи на "Госуслугах", либо прийти в отделение оператора программы "Почта Банк" и получить "Пушкинскую карту" в пластиковом варианте. Учреждения культуры, которые намерены участвовать в программе, тоже должны сделать шаг в мир современных технологий. А именно: продумать свою репертуарную стратегию для молодежи, установить "белые" банковские терминалы, которые принимают оплату "Пушкинской картой".

Сейчас уже с уверенностью можно сказать, что программа оказалась успешной. Ее поддержали и молодые люди, и учреждения культуры За четыре прошедших месяца "Пушкинскую карту" оформили более 3,5 млн молодых людей, приобретено более 2,2 млн билетов, на которые потратили 1,42 млрд рублей. При этом более 3000 музеев, театров, концертных залов по всей стране стали участниками программы. За это время фактически дополнительно было направлено более 1,4 млрд рублей бюджетных средств на поддержку культуры. Особенно важно то, что были поддержаны востребованные молодежью культурные события: спектакли, концерты, выставки. Таким образом, программа "Пушкинская карта" позволяет видеть, что интересно молодежи, понимать вкусы молодых людей, выстраивать партнерские отношения с юными зрителями, посетителями музейных экспозиций и выставок, создавать культурные продукты, востребованные новым поколением.

Успех программы привел к тому, что президент России предложил распространить действие "Пушкинской карты" и на кинотеатры. В результате принято решение, что по "Пушкинской карте" можно будет приобретать билеты на национальные фильмы, одобренные экспертными советами, в программу также войдет "Золотая коллекция отечественного кино". Кинотеатрам предстоит большая работа по разработке стратегии кинопоказов, доступных по "Пушкинской карте": они должны будут разместить на своих сайтах и сайтах своих билетных систем отдельные "кнопки" и отметки для продажи по "Пушкинской карте", кроме того, обеспечить условия контроля на входе согласно правилам Программы. Старт продаж билетов в кино по "Пушкинской карте" запланирован на 1 февраля 2022 года. По предварительным оценкам, киноиндустрия может получить дополнительно более 6 млрд рублей по программе "Пушкинская карта". Дополнительные бюджетные средства от проданных билетов будут распределяться между кинотеатрами, дистрибьюторами и производителями контента. "Такая мера поможет увеличить интерес молодежи к отечественному кинематографу, а также даст существенный толчок развитию российской киноиндустрии", - отметила Татьяна Голикова.

В обновленной программе "Пушкинская карта" на 2022 год будут запланированы определенные пропорции, чтобы соблюсти баланс интересов разных культурных направлений. На посещение кинотеатров можно будет потратить не более 2000 рублей, остальные можно тратить на посещение театров, музеев и концертных залов.

Не будет пафосом сказать, что программа "Пушкинская карта" делает шаг в будущее. Она развивает и поддерживает интерес к культуре у нового поколения, расширяет доступность лучших образцов отечественной культуры для молодежи, формирует у молодых людей навыки ответственного планирования досуга и финансового менеджмента. Кроме того, проект позволяет строить партнерские отношения учреждений культуры со своей молодежной аудиторией, понимать, учитывать и развивать их художественные вкусы. Программа "Пушкинская карта" создала прецедент новой модели бюджетных отношений, в которой часть бюджетных средств направляется не производителям, а непосредственно потребителям. Таким образом, молодежь становится участником бюджетного процесса, а государство направляет дополнительные средства на поддержку востребованных культурных продуктов. Совершенно необычная модель бюджетного финансирования повышает доверие между гражданами и государством, закрепляет право молодежи участвовать в распоряжении бюджетными средствами.