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21.12.2021 11:55
Рубрика: Экономика

Транзит газа в Германию по трубопроводу "Ямал - Европа" приостановился

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Поток газа в трубопроводе "Ямал - Европа", через который идет поставка голубого топлива из России в сторону Германии транзитом через территорию Польши, приостановился. Это следует из данных оператора Gascade.

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Сокращение прокачки по газопроводу наблюдалось с минувшей субботы, 18 декабря. Днем во вторник, 21 декабря, поток газа изменился на реверсный, то есть обратный.

"Объем поставок и направление потока регулируется в соответствии с запросами клиентов, - пишет агентство Reuters со ссылкой на данные оператора. - В течение ноября направление уже менялось с восточного (поставки из Германии в Польшу) на западное на протяжении одной недели".

Накануне, когда прошли месячные аукционы на дополнительные мощности для поставок газа по "Ямал - Европе", российский "Газпром" забронировал около 22% предложенного объема на январь, уточнив, что "осуществляет поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами".

Тем временем в Европе продолжается рост спотовых цен на газ. Утром во вторник они подскочили до 1800 долларов, что почти вдвое больше, чем месяцем ранее. Причин тому несколько, в том числе падение выработки ветрогенерации на фоне наступления арктических холодов на территории Европы.

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