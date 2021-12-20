"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита через Украину в январе

"Газпром" на аукционе по бронированию дополнительных транзитных мощностей через Украину не стал выкупать предложенные объемы на январь. При поставках по газопроводу "Ямал - Европа" через территорию Польши "Газпром" забронировал на январь 19,3 миллиона кубометров в сутки из предложенных 89 миллионов.

Это следует из данных аукционов площадок RBP и GSA Platform. В самом "Газпроме" прокомментировали свое решение по бронированию допмощностей, заявив, что компания "осуществляет поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами", передает РИА Новости. Польская PGNiG подтвердила это.

20 декабря на открытии торгов спотовые цены на газ в Европе подскочили до 1700 долларов за тысячу кубометров. Это произошло на фоне нескольких факторов: снижение прокачки по газопроводу "Ямал-Европа", наступление арктических холодов на территории Европы и последние заявления о "Северном потоке-2", которые позволяют предположить, что раньше срока он введен в эксплуатацию не будет.

Несмотря на это, "Газпром" до конца декабря продолжает закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ) на территории Европы по поручению президента Владимира Путина. На данный момент Европа использовала около трети закачанного во все свои ПХГ газа.