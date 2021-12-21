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Вышел новый тизер "Книги Бобы Фетта" - спин-оффа "Мандалорца"

Новости
    21.12.2021, 11:27
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Star Wars Фото: youtube.com/ Star Wars
Фото: youtube.com/ Star Wars

Премьеры космического вестерна "Книга Бобы Фетта", первого (и не последнего) спин-оффа "Мандалорца", осталось подождать совсем ничего - до 29 декабря (ура!). И по этому проводу официальный аккаунт "звездной" франшизы предлагает свежий тизер шоу. Небольшой, но очень нарядный.

Подпись к ролику сулит рассказать о захватывающих приключениях одного из самых известных наемников Star Wars и лучшего охотника за головами своего времени.

Напомним, что, согласно мифологии саги, Боба был первым из генетических клонов Джанго Фетта, мандалорского, в свою очередь, наемника, который воспитал Бобу как сына. И с большим успехом.

Трейлер "Книги" смотрите здесь. А здесь - трейлер главных премьер Disney+ в следующем году.

Третий сезон "Мандалорца" ждем в 2022 году.

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