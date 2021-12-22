FT: Идущие в Азию танкеры с СПГ посреди пути меняют курс на Европу

Танкеры, которые ранее везли сжиженный природный газ в Азию, разворачиваются на Европу прямо посередине пути. Причиной перенаправления поставок стало резкое повышение цен на топливо в ЕС, сообщает газета Financial Times.

По словам глобального директора подразделения СПГ Platts Кьярана Роу, которые приводит газета, европейский газовый рынок сейчас вырвался из-под контроля, а разница между европейскими и азиатскими ценами на СПГ самая большая за все время - 48,5 против 41 доллара за миллион британских тепловых единиц.

При этом, как утверждает Financial Times, меняют курс на Европу не только танкеры из США - основного поставщика СПГ, но также австралийские и перуанские суда.

В среду, 22 декабря, биржевая цена газа в Европе превысила 2200 долларов - впервые за всю историю торгов. При этом, по мнению председателя комитета по энергетике Ассоциации европейского бизнеса Эрнесто Ферлинги, причиной энергетического кризиса в Европе стал, в том числе, дефицит предложения на рынке сжиженного природного газа.