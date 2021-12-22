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22.12.2021 13:01
Рубрика: Российский автопром

Как продается Lada Vesta Sport, выйдет ли "заряженный" универсал

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

На днях группа Avtograd news опубликовала статистику продаж седана Lada Vesta Sport за 2019 и 2020 годы, констатировав, что "продажи неуклонно падают". В свете этих событий были сделаны пессимистичные предположения о судьбе спорт-версии Vesta FL. Однако всё может быть иначе, и виной тому недостаток информации.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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В 2019 году было продано 742 седана Vesta Sport, в прошлом - только 451 машина. Согласно данным автора канала Kviring Drive, который ссылается на источники непосредственно в Lada Sport, в 2021 году продажи заметно выросли: спорт-версия разошлась тиражом 838 экземпляров. И это при том, что с 2019 года цена на модель выросла с 1 009 900 рублей на старте продаж (январь 2019 года) до 1 256 900 рублей, которые просят за седан в минималке в настоящее время.

То, что у обновлённой Lada Vesta будет версия Sport в кузове седан, сомнений не вызывало, а вот выпустят ли АвтоВАЗ и Lada Sport спортивную версию универсала Vesta SW? Как заявил ведущий Kviring Drive, Vesta SW Sport появится, причём случится это также в 2023 году - в эти сроки на рынок выйдет "заряженный" седан. Выход "гражданской" модели запланирован на конец весны - начало лета следующего года.

Напомним, Vesta Sport отличается от обычного седана двигателем мощностью 145 л.с., коробкой передач с усиленными приводами, модернизированной тормозной системой, перенастроенными шасси и системой динамической стабилизации.

#Lada