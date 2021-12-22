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22.12.2021 18:42
Рубрика: Российский автопром

Концерн "Алмаз-Антей" представил электромобиль-кроссовер

Текст: Александр Степанов
Электромобиль-кроссовер разработало одно из предприятий концерна ВКО "Алмаз - Антей" АО "ГОЗ" (Санкт-Петербург).
Фото: предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" Фото: предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Фото: предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

Как сообщили в пресс-службе АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", разработка петербургского завода получила рабочее название E-NEVA. Предприятие уже зарегистрировало в "Роспатенте" промышленный образец электромобиля. Кроме того, запатентованы еще 7 промышленных образцов узловых элементов интерьера и экстерьера электромобиля. В частности, это центральная консоль, мультифункциональное рулевое колесо, панель приборов, интерьер передней и задней дверей, сиденья, светодиодные фары и фонари.

Фото: www.autohome.com.cn
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В пресс-службе отметили, что E-NEVA разработана на базе беспилотной модульной электрической платформы.

Разработка представляет собой современный кроссовер длиной 4,5 метра. Машина не уступает по характеристикам аналогам с двигателем внутреннего сгорания. Так пробег автомобиля на одном заряде составит 463 км. Максимальная скорость кроссовера составляет 197 км/ч.

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

В пресс-службе рассказали, что в максимальной комплектации электромобиль будет оснащаться подключаемым передним приводом. E-NEVA сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 секунды.

Фото: Валерий Карташов
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Салон автомобиля имеет объем багажника 610 л. Он оснащен современной мультимедийной системой, которая включает в себя цифровую приборную панель, проекционный дисплей на лобовом стекле и сенсорный экран диагональю 15 дюймов. Кроме того, в машине есть системы помощи водителю и интеграция со смартфоном.

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

"Кроссовер - только один из нескольких вариантов широкого модельного ряда, которые возможно будет создать на единой платформе", - отметили в концерне. Также предусматривается создание городского электромобиля класса B+, легкого коммерческого электромобиля, а также гибридов с газовым или водородным экстендером.