Косачев осудил действия немецкого медиарегулятора в отношении телеканала RT DE

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказал свое мнение по поводу сообщения о том, что немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В убрать из своей сетки вещания немецкоязычный телеканал RT DE. Он считает это противодействием альтернативным источникам информации, которые выпадают из так называемого западного мейнстрима.

"Поскольку это ограничивает свободу распространения информации, то это уже посягательство на свободу слова, на свободу прессы, свободу убеждений и на все остальные мыслимые и немыслимые свободы. Это радикальнейшим образом расходится с теми ценностями, которые декларирует Запад, в данном случае Германия", - заявил Косачев RT.

Сенатор считает, что даже если RT DE допустят к вещанию, "обязательно найдутся другие поводы, чтобы придраться и чтобы не допустить своих собственных слушателей и зрителей к альтернативным источникам информации и не дать им включить мозг".

Напомним, немецкий регулятор деятельности СМИ начал расследование в отношении российского государственного телеканала RT из-за прямой трансляции программы на немецком языке.