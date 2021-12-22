Lada разработала для Vesta Sport мощный мотор, но в серию он не пойдет

Появились новые подробности о новой Vesta Sport, которая, как сообщала "РГ" ранее, может быть представлена не только седаном, но и универсалом Vesta SW Sport.

Спортивное подразделение Lada Sport модернизировало двигатель 1.8 литра, в результате чего повысились мощность и крутящий момент без потери на низах. Однако этот двигатель на серийной модели мы не увидим.

Информацией поделился канала Kviring Drive. Модернизированный мотор получил титановые клапаны и другие распредвалы, которые позволили на стенде выдать 163.7 л.с. (при 7000 об/мин) и 186.5 Нм крутящего момента. Показатели нынешнего двигателя Vesta Sport: 145 л.с. и 184 Нм.

Обновлённая Vesta FL Sport получит прежний силовой агрегат: 145-сильный 16-клапанный "атмосферник" и 5-ступенчатую МКП с усиленными приводами. Ранее предполагалось, что модель может быть оснащена 6-скоростной "механикой". Однако ни нового мотора, ни новой коробки не будет. Причина банальна: это сделает модель ещё дороже. В настоящее время начальная ценовая планка - 1 256 900 рублей.

Более того, Vesta Sport, по словам Kviring Drive, подвергнут деконтентингу - замена компонентов на более дешёвые и отказ от каких-то решений: ступицы могут заменить на четырёхболтовые, выхлопная система будет без патрубков, а с фальшнакладками, не будет силовой балки в заднем бампере.