Мосгорсуд оставил экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову в СИЗО

Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила в силе решение о содержании под стражей в СИЗО экс-замминистра просвещения Марины Раковой.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, жалоба защиты Раковой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве, оставлена без удовлетворения, а решение первой инстанции - без изменения.

Ранее Тверской суд Москвы продлил Раковой арест в СИЗО на три месяца - до 6 марта 2022 года. Бывшую чиновницу обвиняют по трем эпизодам особо крупного мошенничества, в том числе в фиктивном трудоустройстве и хищении бюджетных средств Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла.