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Названы победители конкурса РАН по популяризации науки

22.12.2021 / 17:36
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

В этом году на конкурс РАН по популяризации науки поступило 22 книги, 32 авторских курса, 23 проекта поддержки гражданской науки. По итогам голосования жюри назвало победителей в трех номинациях.

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В номинации "Лучшая научно-популярная книга об экологии, охране окружающей среды и сохранении биоразнообразия" премию присудили профессору биофака МГУ Андрею Журавлеву за книгу "Похождения видов. Вампироноги, паукохвосты и другие переходные формы в эволюции животных".

В номинации "Лучший авторский курс, направленный на популяризацию науки в школе" лауреатами стали доцент физфака МГУ Владимир Сурдин и его "Курс видео-лекций "Астрономия для старших школьников" из серии "Ученые МГУ - школе" ГАИШ МГУ, а также коллектив МПГУ, ставший авторами программы дополнительного образования "Физическая гостиная".

"Лучший проект поддержки гражданской науки", по мнению экспертов РАН, - проект "Региональный исследовательский конкурс для любителей природы "Биоразнообразие Новосибирской области: редкие виды, белые пятна" руководителя экспертной группы "Открытая лаборатория природоохранной биологии", сотрудника Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Александра Дубынина.

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