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22.12.2021 05:12
Рубрика: Власть

На Камчатке летчики-истребители ТОФ сели на "поврежденную" ВПП

Текст: Сергей Набивачев

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 провели в небе над Камчаткой тренировки по пилотированию в сложных погодных условиях, сообщили "РГ" в отделе информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Фото: Минобороны РФ
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Среди задач, которые они выполнили - взлет-посадка при низкой облачности, пилотирование по приборам при плохой видимости, а также взаимодействие в составе групп. Также летчики тренировали посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу. В тренировках были задействованы экипажи отдельного смешанного авиационного полка ТОФ.

Ранее новейшая дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" из подводного положения в акватории Японского моря. Ракета пролетела тысячи километров и поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум.

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