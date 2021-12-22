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22.12.2021 21:43
Рубрика: Происшествия

Бывший вице-премьер Мордовии Алексей Меркушкин останется в СИЗО

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Арестованный по обвинению в коррупции бывший вице-премьер правительства Мордовии Алексей Меркушкин встретит Новый год в СИЗО - суд продлил ему срок содержания под стражей на три месяца. Следствие не исключает, что в его уголовном деле появятся новые эпизоды. Сам же экс-чиновник продолжает настаивать на своей невиновности.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ
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Как уже писала "РГ", бывший министр целевых программ РМ был задержан в мае в аэропорту Шереметьево при попытке пересечения границы РФ. Сначала ему предъявили обвинение в даче взятки. По данным СК, в декабре 2015 года Меркушкин, будучи фактическим акционером "Мордовпромстройбанка" (МПСБ), вместе с председателем Совета директоров банка Вячеславом Брыковым и еще одним акционером - экс-проректором МГУ Алексеем Гришиным - передали 7 миллионов рублей управляющему Отделением Нацбанка по РМ Александру Тренькину.

В августе Алексей Меркушкин стал фигурантом еще одного уголовного дела - о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о продаже в собственность республики принадлежавшего МПСБ комплекса "Мордовэкспоцентра" по заведомо завышенной цене. Соучастниками проходят Алексей Гришин и бывший первый вице-премьер правительства РМ Владимир Мазов. Следствие считает, что в результате сделки, совершенной в период с ноября 2015 года по март 2019 года, было похищено более 271 миллиона рублей.

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Кроме того, по версии СК, Алексей Меркушкин выступал организатором совершенного Мазовым злоупотребления должностными полномочиями. В 2018 году по его указаниям гендиректор Корпорации развития РМ заключил в интересах Меркушкина и Мазова сделки, в результате которых корпорации был нанесен ущерб более чем на 43 миллиона рублей.

Как сообщила пресс-служба Ленинского районного суда, сейчас СК проверяет сведения о причастности Меркушкина к другим криминальным эпизодам. Данные об этом получены от фигурантов, заключивших соглашение о сотрудничестве со следствием. В частности, речь идет о сделках по продаже долей в уставном капитале компаний "Непес Рус" и "Надежда". В итоге подконтрольные Меркушкину и Гришину структуры получили выгоду, а республике был нанесен ущерб. Также проверяется информация о даче Мазову и Тренькину взяток в виде выгодных условий покупки недвижимости.

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Сам же Алексей Меркушкин категорически отрицает свою вину. Его защита на процессе приводила доводы об отсутствии доказательств в деле.

Несмотря на это, суд вновь удовлетворил ходатайство следователя Третьего следственного управления (с дислокацией в Нижнем Новгороде) ГСУ СК РФ.

Срок содержания под стражей арестованному продлен по 28 марта 2022 года включительно.

Решение в законную силу не вступило.

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