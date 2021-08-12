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Рубрика: Происшествия

Алексея Меркушкина заподозрили в причастности к продаже "Мордовэкспоцентра"

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Арестованный по обвинению в даче взятки бывший вице-премьер правительства Мордовии Алексей Меркушкин стал фигурантом еще одного уголовного дела - о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Его подозревают в причастности к продаже в собственность республики комплекса "Мордовэкспоцентра" по заведомо завышенной цене.

Об этом сообщил Ленинский районный суд Саранска, где накануне решался вопрос об очередном продлении 43-летнему экс-чиновнику срока пребывания под стражей.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ
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Как уже писала "РГ", бывший министр целевых программ РМ Алексей Меркушкин, был задержан 13 мая в аэропорту Шереметьево при попытке пересечения границы РФ. По данным СК, в декабре 2015 года подозреваемый, будучи фактическим акционером "Мордовпромстройбанка" (МПСБ), вместе с председателем Совета директоров банка Вячеславом Брыковым и еще одним акционером - экс-проректором МГУ Алексеем Гришиным - передали взятку в 7 миллионов рублей управляющему Отделением Нацбанка по РМ Александру Тренькину. Деньги были переданы за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, поскольку выявленные нарушения грозили отзывом лицензии.

Алексей Меркушкин был заключен в СИЗО, впоследствии срок содержания под стражей ему продлевался. Сам он свою причастность к совершению преступления отрицает. На вчерашнем процессе защита подозреваемого просила отпустить его под залог или домашний арест.

Однако суд решил иначе. Выяснилось, что Алексею Меркушкину инкриминируется еще один эпизод. По версии следствия, он, как бенефициар МПСБ, вместе с Алексеем Гришиным, а также бывшим первым вице-премьером правительства РМ Владимиром Мазовым и иными лицами участвовал в резонансной сделке по продаже республике по заведомо завышенной цене непрофильных активов банка - в частности, комплекса "Мордовэкспоцентра". Сделка была проведена под видом реализации инвестпроекта "Развитие и модернизация выставочной деятельности в Республике Мордовия".

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В результате комплекс был продан региону за 271 миллион рублей - это в несколько раз дороже его рыночной стоимости.

Продлевая Алексею Меркушкину срок содержания в СИЗО до 28 сентября включительно, суд также указал, что в материалах дела имеются данные о том, что отец обвиняемого - бывший глава Мордовии и экс-губернатор Самарской области Николай Меркушкин - оказывал давление на других фигурантов и свидетелей по делу, желая изменить их показания в пользу сына.

Применение более мягких мер пресечения суд посчитал невозможным, так как они "не могут однозначно гарантировать невмешательство обвиняемого в ход предварительного следствия".

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