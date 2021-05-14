Видео: Сын экс-главы Мордовии задержан по подозрению в коррупции

Бывший вице-премьер правительства Мордовии Алексей Меркушкин, занимавший пост министра целевых программ, задержан при попытке пересечения границы РФ. Он подозревается в даче взятки.

Об этом сообщил в пятницу Следственный комитет России.

По данным СК, в 2015 году подозреваемый, будучи фактическим акционером "Мордовпромстройбанка", вместе с председателем Совета директоров банка и еще одним акционером передали взятку управляющему Отделением Нацбанка по Республике Мордовия. "Благодарность" в размере более 7 миллионов рублей была передана за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, поскольку выявленные нарушения грозили отзывом лицензии.

Как уже писала "РГ", в январе текущего года по этому уголовному делу были задержаны депутат Госсобрания РМ, экс-председатель Совета директоров "Мордовпромстройбанка" Вячеслав Брыков и бывший управляющий Отделением НБ Александр Тренькин. Еще одним участником криминальной сделки был арестованный минувшим летом по подозрению в мошенничестве и преднамеренном банкротстве экс-проректор МГУ Алексей Гришин, который также являлся акционером "Мордовпромстройбанка". Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Взятка была замаскирована под сделку о купле-продаже акций коммерческой организации по заведомо завышенной цене. При фактической стоимости акций немногим более 40 тысяч рублей взяткодатели перечислили за них более 7 миллионов рублей.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному Алексею Меркушкину меры пресечения. Расследование продолжается.