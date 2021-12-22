В Томске возбудили дело по факту поджога "Ленты"

Томская полиция возбудила уголовное дело по факту поджога в гипермаркете "Лента", в результате которого здание оказалось полностью уничтожено огнем.

- Следователями СО ОМВД России по Кировскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщает УМВД России по Томской области.

Отмечается, что подозреваемому в поджоге уже предъявлено обвинение. В полиции также рассказали подробности его задержания.

Как оказалось, во время начала пожара мимо гипермаркета проезжал капитан полиции Антон Смирнов. Увидев задымление, участковый сразу же подъехал ко входу и начал помогать эвакуировать посетителей и персонал. В ходе опроса свидетелей полицейский установил личность мужчины, причастного к поджогу.

- Участковый передал ориентировку в дежурную часть территориального отдела полиции, а также своему коллеге, на территории обслуживания которого, предположительно проживает подозреваемый, - сообщили в ведомстве.

"По горячим следам" злоумышленник был задержан у себя дома.

По предварительной информации полиции, он устроил пожар в "Ленте" на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети. Ранее судимый работник подрядной организации облил товары легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег горючую смесь

Напомним, пожар в гипермаркете "Лента" произошел днем 21 декабря. В результате возгорания, в здании обрушилась кровля.