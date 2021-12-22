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22.12.2021 17:17
Рубрика: Происшествия

Видео: Для защиты курорта Домбай от снежных лавин применили 76-мм орудие

Текст: Николай Грищенко

В Карачаево-Черкесии возле поселка Домбай после обильного снегопада начались работы по принудительному спуску снежных лавин. Огонь по местам скопления снежных масс ведется из 76-мм артиллерийских орудий.

Фото: Пресс-служба МЧС России по КЧР
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В операции задействована техника и сотрудники Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы. Специалисты наблюдают за климатическими процессами, оценивают высоту и структуру снежного покрова. После чего начинают работы по принудительному спуску.

"Нельзя допускать больших накоплений снежных масс на склонах - они будут сходить хаотично, поэтому мы проводим "контролируемые спуски лавин", - считает командир Домбайского военизированного отряда Владислав Ткаченко.

Для безопасности населения работы противолавинной службы проводятся в тесном взаимодействии с администрацией поселка Домбай, главным управлением МЧС России по КЧР и пограничным управлением ФСБ России.

Напомним, что 18 января одна из горнолыжных трасс курорта Домбай попала под снежную лавину. Со склона горы Мусса-Ачитара на отдыхающих туристов сошло около 500 тысяч кубометров снега. Лавина разрушила ряд инфраструктурных объектов около 4-й линии подъемников: кафе и два пункта проката снаряжения. В результате ЧП погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов и пострадали шесть человек.

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