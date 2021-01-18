Стали известны подробности схода снежной лавины в Домбае

На горнолыжную трассу на курорте Домбай с горы Мусса-Ачитара сошло около 500 тысяч кубометров снега. В результате стихийного бедствия погиб один человек - его личность устанавливается.

"Инструктор с сыном катались на учебном склоне, я наблюдала за успехами. Буквально через 20-30 секунд увидела волну из снега, поняла что лавина. Но естественно ничего сделать не могла, был ужас. Мы с мужем побежали на склон, я запомнила где был сын, и увидела что инструктор его несет на руках. Их накрыло снегом полностью, он откопал и вытащил малыша. Самому было плохо, он отдал нам ребенка и сам упал без сил", - сообщила "РГ" очевидец происшествия Ирина Милакина.

Хотя инструктор по горнолыжному спорту пожелал остаться неизвестным, но девушка опубликовала слова благодарности в Instagram и ее сообщение завоевало пользователей интернета. За несколько часов им поделилось свыше пяти тысяч человек. Пользователи быстро узнали его имя - Мурат Байрамуков, но отважный мужчина пока не намерен общаться с прессой.

Напомним, что снежная лавина сошла с высоты 2500 метров примерно в 13:30. Снежная лавина разрушила ряд инфраструктурных объектов около 4-й линии подъемников: кафе и два пункта проката снаряжения.

Для спасения пострадавших, под лавиной, возможно, находятся еще три человека, привлечено 233 спасателя МЧС и волонтера, а также 28 единиц техники. Спасательные работы осложняются сильным снегопадом и морозом до - 7 градусов.

Открыт телефон "горячей линии" 8-878-226-01-00. В поселке Домбай проводится обход гостиниц для уточнения туристов, которые могли находиться на месте схода лавины.

- Из-за наступления темного времени суток поисково-спасательные работы на месте схода снежной лавины приостановлены и будут продолжены с рассветом 19 января. Ситуация находится на контроле главного штаба, - сообщил начальник главного управления МЧС России по КЧР Александр Голоколенко.

Сотрудники регионального управления СКР проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. По одной из версий причиной инцидента стали сейсмические события вызванные сходом другой лавины.