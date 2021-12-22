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22.12.2021 16:21
Рубрика: Экономика

На Кубани в несколько раз увеличили сумму курортного сбора

Текст: Ирина Белова
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В следующем году на курортах Кубани увеличится сумма курортного сбора. Об этом в среду сообщила временно исполняющая обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина на сессии Законодательного собрания Краснодарского края.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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В 2022 году размер курортного сбора в Сочи составит 50 рублей в сутки, а на остальных территориях, входящих в зону эксперимента, - 30 рублей.

По словам Марии Золотухиной, увеличение сбора связано с необходимостью увеличения поступлений в краевой бюджет. Средства будут направлены на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры региона.

- Мы делаем все, чтобы отдых в крае был лучше, качественнее, комфортнее, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Но на это нужны деньги. Эти средства (курортного сбора) мы используем для создания качественных условий отдыха для всех, кто приезжает к нам.

Как рассказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко, сбор был задуман как механизм обновления курортной сферы. За счет собранных средств проводилось благоустройство населенных пунктов курортных территорий, и на сегодняшний день в каждом из них появились красивые пешеходные маршруты, арт-объекты, зоны отдыха. Это стало большим подспорьем для муниципалитетов края.

- Инициатива ожидаемая, - отметил он. - Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы. Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг.

Ранее курортный сбор составлял 10 рублей. В прошлом году из-за пандемии его пришлось отменить. А в этом уже начали вести разговоры об увеличении суммы. Кстати, в 2019 году только половина туристов Сочи оплатила курортный сбор.

Напомним, в Краснодарском крае курортный сбор начали взимать 16 июля 2018 года в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района (Новомихайловке, Небуге, Джубге и Шепси). От него освобождены несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, ветераны, инвалиды, а также местные жители.

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