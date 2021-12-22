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22.12.2021 16:58

В Челябинске снова отремонтируют только что обновленный проспект

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 291(8642)
В следующем сезоне одну из самых крупных магистралей областного центра, Комсомольский проспект, вновь ждет ремонт. Пикантность ситуации в том, что в этом году оживленная трасса уже была капитально отремонтирована.

Более того, по замыслу городских властей, образцово-показательную стройку намеревались сделать примером инновационных подходов, которые предполагалось масштабировать на весь город. Однако новые схемы движения вызвали недовольство автомобилистов из-за путаницы в потоках движения. Все это, по мнению ГИБДД, действительно привело к увеличению аварийности на ряде участков. ("Экономика Уральского округа" рассказывала об этом в материалах "Полоса невезения", 10.06.2021, "Разметку ведут - к морозу", 09.12.2021.)

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
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Критика горожан и рост числа ДТП заставили власти вновь пересмотреть дорожные планы. Глава областного миндортранса Алексей Нечаев анонсировал создание штаба, куда войдут представители мэрии и автоинспекции, с которой нынешнее устройство проспекта, как оказалось, согласовано не было.

- Я думаю, что те ошибки, которые мы совершили, а они есть, мы будем анализировать и исправлять в следующем году, - пообещал министр.

Глава дорожного ведомства также подчеркнул: в том, что сделано, есть как положительные моменты, так и отрицательные. К последним он отнес отсутствие проекта, согласованного госэкспертизой, что не позволило всесторонне оценить планы (мэрия упорно называла дорожные преобразования ремонтом, а не реконструкцией, хотя "содержательное наполнение" проспекта заметно изменилось). Да, признал Нечаев, был разработан проект организации дорожного движения, но этого недостаточно: все решения должны быть приняты проектировщиком с учетом пассажиропотока.

Одну полосу на проспекте отдали общественному транспорту, в результате всем остальным волей-неволей пришлось потесниться. И это было бы не столь заметно, если бы не велосипедная полоса, которую, по словам замминистра Александра Егорова, городу сразу предлагали устроить на тротуарах, но комитет дорожного хозяйства Челябинска к совету не прислушался.

Глава области порекомендовал руководству Челябинска обратить внимание на критику жителей и сделать выводы

- Устраивать велополосу на магистральной улице, наверное, нельзя. Там достаточно широкий тротуар - можно было сделать обособленную дорожку, не мешая общественному транспорту, за счет чего оставить три полосы движения и четвертой сделать выделенную, - резюмирует Нечаев.

Ревизия ожидает и так называемые островки безопасности для пешеходов, большие размеры которых и "шахматный" порядок, в свою очередь, вызвали волну критики.

Помимо представителей областного миндортранса о проекте высказался и губернатор Алексей Текслер: отвечая на вопросы о ремонте магистрали в ходе "прямой линии", он заметил, что любой подобный объект должен быть в первую очередь безопасным. Руководству Челябинска глава области порекомендовал обратить внимание на критику жителей и сделать выводы - возможно, даже кадровые, чтобы в будущем люди понимали, что делается и зачем. И, как стало известно, в середине декабря по собственному желанию уволился замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, курировавший ремонт Комсомольского проспекта. Его отставку горожане теперь связывают с потерпевшим неудачу проектом.

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