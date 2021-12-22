Скворцова рассказала, когда препарат от ковида "МИР-19" ждать в аптеках

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, когда сможет появиться в продаже новый препарат от коронавируса "МИР-19". Это случится только после специального исследования для амбулаторных пациентов, рассказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".

По словам главы ФМБА, сейчас "МИР-19" зарегистрирован только для применения в инфекционных отделениях стационаров.

"Но мы планируем продолжать исследования и проведем специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов, после чего уже появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания", - сказала Вероника Скворцова.

"МИР-19" был зарегистрирован Минздравом в среду, 22 декабря. По словам разработчиков, состояние больных коронавирусом улучшается уже после первой ингаляции этим препаратом, а сам "МИР-19" является универсальным для любых известных мутаций коронавируса.