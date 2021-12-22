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22.12.2021 11:01
Рубрика: Легковые авто

У китайского "Хантера" появится преемник. Он будет копией Toyota FJ Cruiser

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

В сентябре 2021 года компания BAIC сообщила о том, что демонтирует 65 пресс-форм, используемых для производства частей внедорожника BJ212. Тираж машин в наличии составлял всего 1344 внедорожника. Как оказалось, у модели будет преемник, и появится он уже в следующем году.

Фото: Пресс-служба Bremach.
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Эскизы нового BJ212 дают представление о том, как изменится модель. Если говорить об общей концепции, то она будет соответствовать стилистикt "правильного" внедорожника. Более того, китайцы решили не отказываться от круглых фар, вписанных в решётку радиатора, что недвусмысленно напоминает Toyota FJ Cruiser, от прямоугольных колёсных арок, силовых бамперов.

Если ориентироваться на изображения, которые опубликовали китайские СМИ, то у внедорожника увеличится колёсная база, в связи с чем появится больше места в салоне и будет пересмотрена задняя часть, но сохранением минимального свеса. Кроме того, новый BAIC BJ212 не получит мягкой накидки на заднюю часть кузова.

Источник в компании сообщил, что преемник внедорожника несмотря на свой ретро-дизайн получит множество современных опций, в том числе электронных помощников.

В связи с грядущим появлением нового поколения модели логичен вопрос: с какой целью китайцы потратили время и деньги на серьёзнейшую модернизацию нынешнего BJ212, которая была проведена в мае 2020 года после 55 лет пребывания модели на конвейере без модернизации?

Серийный выпуск первых Beijing BJ212 стартовал в 1965 году, модель стала заменой советским ГАЗ-69.

Фото: www.autohome.com.cn